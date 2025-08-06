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Минпросвещение объяснило введение ГОСТа на школьную форму

Источник:
ТАСС
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Введение ГОСТа на школьную форму позволит стереть границы между детьми из семей с разным финансовым положением, сообщил директор департамента государственной общеобразовательной политики и развития дошкольного образования Минпросвещения РФ Александр Реут.

«Школьная форма несет в себе важные социально-психологические аспекты. [Она] снимает психологические границы между детьми [из семей] с разным достатком, между детьми, которые относятся к разным вероисповеданиям. Поэтому считаем, что важность этого вопроса сложно переоценить», — приводит ТАСС слова Реута.

Во вступившем в силу с июля 2025 года стандарте прописаны некоторые параметры: характеристики ткани, безопасность фурнитуры, соответствие размерным признакам типовых фигур детей и гигиенические характеристики: воздухопроницаемость, влагоотведение, гипоаллергенность.

ГОСТ призван защитить детей от некачественной одежды, а родителей — от лишних расходов. Если производители маркируют одежду как школьную форму, им необходимо соблюдать стандарты нового ГОСТа. Покупатели будут уверены в безопасности, контроль качества станет проще и убережет семьи от подделок.

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