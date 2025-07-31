Индия остановила закупки российской нефти после угроз Трампа

Крупнейшие государственные нефтеперерабатывающие заводы Индии прекратили закупать российскую нефть после угроз президента Дональда Трампа.

Среди компаний, приостановивших поставки, — Indian Oil Corp, Hindustan Petroleum Corp, Bharat Petroleum Corp и Mangalore Refinery Petrochemical Ltd, передает агентство Reuters со ссылкой на источники в отрасли.

Все они ранее регулярно заказывали российское сырье с морской доставкой, но на прошлой неделе не сделали ни одного заказа на российскую нефть, отмечается в материале. Сейчас индийские компании ищут альтернативных поставщиков.

Индия — третий по величине покупатель нефти в мире и крупнейший импортер российской нефти. При этом государственные НПЗ контролируют более 60% от общих нефтеперерабатывающих мощностей страны.

Трамп 14 июля пригрозил введением 100-процентных пошлин для стран, покупающих российскую нефть, если Москва не достигнет мирного соглашения с Киевом. 29 июля американский президент заявил, что дает десять дней на достижение прогресса, после чего будут введены пошлины.