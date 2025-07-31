Двухдневное авиашоу в Мочище: кто выступит и как добраться

Традиционное авиашоу на аэродроме Мочище под Новосибирском в 2025 году впервые стало платным и продлится два дня: 2 и 3 августа. Мастерство покажут четыре пилотажные группы и пилоты-одиночки, в небо поднимутся раритетные самолеты и современные модели.

Авиационный фестиваль на аэродроме Мочище с названием «Вива, авиа!» посвящен 80-летию Великой Победы. Будут выставки авиационной техники, автомобильной техники времен Великой Отечественной войны, ретроавтомобилей, байк-клубов, выступления музыкальных коллективов, в том числе симфонического оркестра, ансамбля «Песняры» и группы «Калинов мост».

Авиашоу впервые будет два дня. В субботу, 2 августа, программа рассчитана на весь день, до глубокого вечера. В воскресенье, 3 августа, полеты завершатся к 15.00.

Пилотажные группы

«Первый раз будет выступать у нас пилотажная группа "Первый полет". Недавно они выступали в Китае, делали вечернее мероприятие, вечерний показ с фейерверками. Оказалось, что это не просто красиво, а очень красиво. Захотелось, чтобы они такое и в нашем небе показали», — отметил на пресс-конференции в ТАСС председатель региональной общественной организации авиации общего назначения «Аэродром Мочище» Александр Осокин.

«Первый полет» — команда из Москвы. Пять мужчин и одна женщина выполняют трюки на Як-52, Як-54, Як-18Т, Су-31МХ, Piper PA-23 250, Sportstar.

Также выступят уже полюбившиеся зрителям «Русские витязи», «Стрижи» и «Барсы». «Русские витязи» летают на истребителях Су-30СМ и Су-35С, «Стрижи» — на МиГ-29. «Барсы» — пилотажная группа, где все пилоты, кроме капитана, — девушки.

В субботу запланированы выступления пилотажных групп и музыкальных коллективов, в воскресенье будет только авиационный день с одиночными пилотажами и полетами пилотажных групп. Подробное расписание можно посмотреть здесь.

Организаторы предупредили, что в связи с погодными условиями или по техническим причинам в программе возможны изменения. По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, в выходных в Новосибирске будут грозы и кратковременные дожди.

Сколько стоит

Впервые вход на авиашоу, которое проводят с 2011 года, стал платным. Билет на один из дней фестиваля стоит 200 рублей, на оба — 300 рублей. Их можно приобрести онлайн.

Дети до 12 лет могут посетить авиашоу «Вива, авиа!» бесплатно. Необходима ксерокопия свидетельства о рождении.

Как добраться

Самый удобный способ приехать на авиашоу из Новосибирска — электричка. Дополнительно будут назначены 83 маршрута пригородных поездов. Время в пути — 30 минут. Стоимость поездки — 52 рубля. Расписание можно посмотреть на сайте.

Для удобства от станции Мочище до аэродрома будут курсировать челночные автобусы. Стоимость проезда — 40 рублей. Интервал движения — 5-10 минут.

Также до аэродрома можно добраться на трех пригородных автобусах. Они будут отъезжать от станции метро «Гагаринская» и остановки «Улица Учительская» Стоимость проезда — до 70 рублей.

Наиболее внимательными стоит быть тем, кто решит посетить авиафестиваль на личном транспорте. Несмотря на то, что возле аэродрома будут парковки, в дни проведения мероприятия будет полностью прекращено движение транспорта по дороге у аэродрома Мочище и на подъездах к нему.

Временное прекратят движения транспортных средств 2 августа с 8.00 до 23.00, 3 августа — с 6.00 до 16.00. Будет запрещена стоянка вдоль дороги, прилегающей к аэродрому, и на дорогах станции Мочище.