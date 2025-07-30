Сильнейшее с 1952 года землетрясение произошло у берегов Камчатки утром 30 июля. После этого на Курильские острова обрушилось цунами и началось извержение вулкана Ключевская сопка.

На данный момент в Петропавловске-Камчатском и в Северо-Курильском районе объявлен режим ЧС, все службы приведены в состояние повышенной готовности. Ведется обследование социальных объектов и жилфонда, ущерб от землетрясения оценят в течение недели.

Что произошло

Землетрясение зафиксировано на Курильских островах и Камчатке в 10:30 по местному времени (1.30 мск). Очаг находился в акватории Тихого океана на глубине 32 километра, примерно в 160 километрах к югу от Камчатского полуострова.

Изначально специалисты Единой геофизической службы Российской академии наук присвоили ему магнитуду 7,5, позднее она была повышена до 8,7. После главного землетрясения произошло еще 30 ощутимых с интенсивностью 2–5 баллов.

Первые последствия на Камчатке

В отдельных районах Петропавловска-Камчатского подземные толчки ощущались силой 7–8 баллов, сообщило краевое управление МЧС России. Здания в основном устояли, однако зафиксированы локальные разрушения.

Так, землетрясение вызвало обрушение стены в здании детского сада №15 в Петропавловске-Камчатском. Губернатор Владимир Солодов уточнил в своем телеграм-канале, что детей и взрослых в этом время в учреждении не было.

Повреждения также были зафиксированы в городской детской поликлинике №1, ее работа временно приостановлена. В аэропорту Елизово на пассажиров во время землетрясения падали потолочные панели, одна из женщин получила травмы, ее госпитализировали.

В краевом онкодиспансере врачи в момент удара стихии проводили операцию. Они не покинули пациента и продолжили оказывать ему помощь. Власти намерены представить медиков к государственным наградам.

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Местные жители в соцсетях написали, что в момент землетрясения в квартирах падали вещи, шкафы и техника. Многие пока опасаются заходить в свои жилища и остаются на улицах в ожидании повторных толчков.

По данным пресс-службы Российского союза туриндустрии, сейчас на Камчатке находится от 7 до 8 тысяч туристов. В связи с повышенной сейсмической активностью в регионе ввели ограничения на посещение природных парков и ряда туристических маршрутов.

Последствия на Сахалине

В Северо-Курильске на острове Парамушир после землетрясения отключилось электроснабжение, в некоторых домах частично разрушились печные трубы. Для эвакуированных жителей разбит палаточный лагерь.

Городской порт и рыбопромышленное предприятие «Алаид» оказались подтоплены. Также был смыт палаточный лагерь Русского географического общества на мысе Курбатова, находившиеся в нем 30 человек успели подняться на возвышенность и спаслись.

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В Северо-Курильском районе зафиксировали несколько волн цунами высотой до четырех метров. Около 2,7 тысячи человек, включая почти 600 детей, эвакуировали в удаленные от побережья районы.

Проснулся вулкан

После землетрясения началось извержение вулкана Ключевская сопка, его зафиксировали специалисты Камчатского филиала Единой геофизической службы РАН. Сейчас наблюдаются сход раскаленной лавы в районе западного склона сопки, сильное свечение и взрывы.

Самый знаменитый на Камчатке вулкан также выбросил пепел на высоту до 3 километров над уровнем моря. Пепловый шлейф в настоящее время протянулся на 58 километров к востоку от вулкана, уточнили ученые.

Извержение вулкана Ключевская сопка Фото: © Камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН

По оценкам геофизиков, сильные афтершоки будут продолжаться еще не менее месяца. Их магнитуда может достигать 7,5. Такие афтершоки могут вызвать колебания интенсивностью 5–6 баллов в Петропавловске-Камчатском и опасные цунами.