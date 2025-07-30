Супруги получили 15 и 17 лет колонии за фото заборов Минобороны

Московский городской суд приговорил Павла Коротича и его жену Валерию Егорову к 15 и 17 годам колонии, их обвинили в сборе сведений об объектах Минобороны по заданию украинских спецслужб.

Валерия Егорова в мае 2023 года связалась в мессенджерах с представителем Главного управления разведки Минобороны Украины. Ей поручили собрать сведения о дислокации, назначении, действительном наименовании и защищенности оборонных объектов в Москве и Подмосковья.

Коротич стал ее сообщником, сообщает прокуратура Москвы. Он наблюдал за обстановкой, чтобы жене не помешали фотографировать и снимать на видео фасады, ограждения и опознавательные таблички зданий Минобороны и Нацгвардии России, а также их сотрудников.

По данным следствия, Егорова получила за переданные сведения 240 долларов в криптовалюте. Также она была признана виновной в хранении наркотиков, ей назначен штраф в 100 тысяч рублей.

По делу о государственной измене суд приговорил Егорову к 17 годам колонии общего режима. Коротич будет отбывать 15 лет в колонии строгого режима.