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Систему поиска пропавших детей запустили в России

Источник:
Sibnet.ru
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Российские разработчики из компании NtechLab представили искусственный интеллект, который способен находить по видеозаписям с камер пропавших детей.

Пилотной территорией для запуска сервиса стала Новосибирская область, рассказал в интервью  «Газете.Ru» генеральный директор компании-разработчика Алексей Паламарчук. По его словам, ИИ-система уже подтвердила свою эффективность.

«Это первый в России регион с такой технологией. Родители звонят по номеру 112 и заявляют о пропаже ребенка, а затем через специальный цифровой сервис загружают его фотографию», – пояснил Паламарчук.

Снимок поступает в защищенный контур комплекса «Безопасный город» для осуществления оперативного поиска. В ходе тестовых испытаний с помощью искусственного интеллекта удалось найти потерянных детей из шести семьям.

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Топ комментариев

Uynachalnica

Похоже, слабоумие и отвага - его девиз.

funkit

Рыжий, давай в уши не лей нам воду, назвался груздём полезай в кузовок!! А именно ты обещал сам лично...

Uynachalnica

После войн мужики в дефиците, обычно. А тут снова, какая-то кремлевская статистика необычная...

vad7958

А что он Таторо-монгольское иго не вспомнил?Вы уже 30 лет у власти кто вам ещё виноват?!