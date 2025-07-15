Систему поиска пропавших детей запустили в России

Российские разработчики из компании NtechLab представили искусственный интеллект, который способен находить по видеозаписям с камер пропавших детей.

Пилотной территорией для запуска сервиса стала Новосибирская область, рассказал в интервью «Газете.Ru» генеральный директор компании-разработчика Алексей Паламарчук. По его словам, ИИ-система уже подтвердила свою эффективность.

«Это первый в России регион с такой технологией. Родители звонят по номеру 112 и заявляют о пропаже ребенка, а затем через специальный цифровой сервис загружают его фотографию», – пояснил Паламарчук.

Снимок поступает в защищенный контур комплекса «Безопасный город» для осуществления оперативного поиска. В ходе тестовых испытаний с помощью искусственного интеллекта удалось найти потерянных детей из шести семьям.