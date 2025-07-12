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Началась эвакуация жителей подтопленной части Читы

Источник:
Sibnet.ru
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Спасатели проводят эвакуацию жителей из подтопленных районов Читы, сообщило ГУ МЧС Забайкальского края в субботу.

По данным ведомства, 12 июля в районе садоводческого товарищества «Островок» произошел размыв насыпи и река Чита начала подтапливать приусадебные участки.

«На данный момент гребень волны спускается в кооперативы ниже по течению. Под угрозой микрорайон Каштак и СНТ „Строитель“», — говорится в сообщении МЧС.

На месте работают 44 специалиста и 19 единиц техники.

Уровень воды в верховьях реки Читы поднялся очень высоко, к ночи ожидается ее подъем и в районе краевого центра. Жителей попросили быть готовыми уйти с территорий, сообщила мэрия города утром 12 июля.

В 2018 году произошло одно из самых разрушительных наводнений в истории Читы — тогда были затоплены более 500 домов, а ущерб превысил один миллиард рублей.

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ЧП #Стихии #Забайкалье
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