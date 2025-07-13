Минобороны задумалось о сдаче авианосца «Кузнецов» в утиль

Министерство обороны России может отказаться от восстановления авианосца «Адмирал Кузнецов», его ремонт и модернизация приостановлены приостановлены.

В ближайшее время представители Главного командования ВМФ и Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) примут решение — целесообразно ли продолжать эти работы на «Адмирале Кузнецове» и возвращать его в боевой состав флота, сообщили «Известиям» источники.

Экс-командующий Тихоокеанским флотом адмирал Сергей Авакянц заявил, что ВМФ России «Адмирал Кузнецов» не нужен даже при модернизации. «Авианосец — это уже уходящая эпоха. Огромное дорогостоящее сооружение, которое может быть уничтожено в течение нескольких минут современными видами вооружения», — считает он.

«Это очень дорогое и неэффективное морское оружие. Будущее за носителями роботизированных комплексов и непилотируемой авиации. А "Адмирал Кузнецов", если будет принято решение не продолжать ремонт, остается только взять, разрезать на металлолом и утилизировать», — сказал адмирал.

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Сотрудник Центра изучения стратегического планирования ИМЭМО РАН Ильи Крамник полагает, что авианосцы все же необходимы российскому флоту, но другие.

«Надо с учетом накопленного при эксплуатации «Адмирала Кузнецова» опыта построить другой корабль. Мы можем это сделать, у нас есть верфи, позволяющие строить корабли таких размеров», — полагает Крамник.