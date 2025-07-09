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Американская компания создала первую куклу Барби с диабетом

Источник:
«Коммерсантъ»
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Первая кукла Барби с диабетом первого типа будет выпускаться в США, сообщила компания-производитель игрушек Mattel Inс.

У куклы есть прибор для измерения сахара в крови, мобильный телефон с приложением, следящим за уровнем сахара, а также инсулиновая помпа, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на компанию.

Кукла Барби с диабетом первого типа
Фото: © Mattel Inc.

«Барби помогает определять ранние представления детей о мире. Отражая различные заболевания, такие как диабет первого типа, мы хотели бы добиться того, чтобы дети могли видеть себя в тех историях, которые они придумывают, и в любимых куклах», — заявила глава глобального подразделения кукол компании Mattel Криста Берджер.

Новая кукла создана совместно с международной некоммерческой организацией Breakthrough T1D, занимающейся распространением информации и исследованиями в области диабета.

Компания Mattel шесть лет назад стала выпускать кукол Барби с разными болезнями: куклы, страдающие слепотой, с синдромом Дауна, куклы с протезами или в инвалидной коляске. Другие компании также производят куклы с проблемами со здоровьем. Ирландская компания Lottie выпускает кукол с синдромом Дауна и аутизмом. Датская Lego начала делать мини-фигурки с видимыми или невидимыми проблемами со здоровьем.

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Топ комментариев

physx

То есть, если чье то мнение не совпадает с твоим, значит это жертва пропаганды? Громкое заявление.

mosquito__2010

Если мы идем к тому, что должны стереть нацию в ноль, мы очень быстро и успешно в этом преуспеваем ©ну...

Uynachalnica

Хорошая инициатива! А тех кто живет в хрущевках должны платить 200% ЖКХ. Так, постепенно, от пенсионеров...

mosquito__2010

а теперь озвучь хоть один как ты выразился патриотический лозунг. очень любопытно что именно ты имеешь...