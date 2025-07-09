Американская компания создала первую куклу Барби с диабетом

Первая кукла Барби с диабетом первого типа будет выпускаться в США, сообщила компания-производитель игрушек Mattel Inс.

У куклы есть прибор для измерения сахара в крови, мобильный телефон с приложением, следящим за уровнем сахара, а также инсулиновая помпа, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на компанию.

Фото: © Mattel Inc.

«Барби помогает определять ранние представления детей о мире. Отражая различные заболевания, такие как диабет первого типа, мы хотели бы добиться того, чтобы дети могли видеть себя в тех историях, которые они придумывают, и в любимых куклах», — заявила глава глобального подразделения кукол компании Mattel Криста Берджер.

Новая кукла создана совместно с международной некоммерческой организацией Breakthrough T1D, занимающейся распространением информации и исследованиями в области диабета.

Компания Mattel шесть лет назад стала выпускать кукол Барби с разными болезнями: куклы, страдающие слепотой, с синдромом Дауна, куклы с протезами или в инвалидной коляске. Другие компании также производят куклы с проблемами со здоровьем. Ирландская компания Lottie выпускает кукол с синдромом Дауна и аутизмом. Датская Lego начала делать мини-фигурки с видимыми или невидимыми проблемами со здоровьем.