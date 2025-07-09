Zewa выпустит туалетную бумагу без втулки

Компания «Эвоком», занимающаяся производством туалетной бумаги под брендом Zewa, выпустит на российский рынок первую туалетную бумагу из вторсырья без картонной втулки, сообщила пресс-служба компании.

«Это позволяет сократить количество отходов в быту, реже менять рулон за счет увеличенной длины и экономить место для хранения продукта в магазинах и дома», – цитирует сообщение пресс-службы ООО «Эвоком» агентство ТАСС.

По данным производителя, рулон без картонной втулки будет в два раза больше стандартного. В июле новинка станет доступна в сервисе «Самокат», а с августа – на маркетплейсе Ozon.

Производством туалетной бумаги из вторсырья без втулки с 1988 года также занимается Набережночелнинский картонно-бумажный комбинат.