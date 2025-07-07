Wildberries запустил тестирование собственного такси

Маркетплейс Wildberries приступил к бета-тестированию собственного сервиса такси. Оно проходит в Минске и продлится несколько месяцев, сообщила пресс-служба WB.

В сервисе используется собственная навигационная система с картами, адаптированными под потребности пользователей, пишет «Прайм» со ссылкой на пресс-службу WB.

«Мы запускаем широкое тестирование среди пользователей, чтобы собрать максимально объективную обратную связь. Попасть в бета-тест может любой клиент маркетплейса – достаточно оставить заявку, которая будет обработана в порядке очереди», – цитирует пресс-служба компании слова директора WB Taxi Михаила Жигало.

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Финальный этап бета-тестирования предусматривает поиск зон для доработки и оценку соответствия продукта первоначальным ожиданиям перед запуском на широкую аудиторию.

Ранее Wildberries запустил сервисы WB Drive (доставка товаров со складов в пункты выдачи заказов), WB Курьер (доставка заказов клиентам) и WB Travel (сервис для покупки авиабилетов).