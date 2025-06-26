Wildberries запустил персонального ИИ‑ассистента

Объединенная компания Wildberries & Russ запустила тестирование персонального ИИ-ассистента в мобильном приложении маркетплейса, сообщила пресс-служба площадки.

Чат-бот на основе искусственного интеллекта поможет пользователям подбирать товары, сравнивать позиции и находить подарки. На первом этапе доступ получат участники закрытого тестирования, затем он станет доступен всем пользователям.

В дальнейшем функциональность ассистента расширят: он сможет предлагать товары по фотографиям и учитывать историю покупок для персонализированных рекомендаций, отмечается в сообщении.

ИИ-ассистент сможет не просто отвечать на запросы, а помогать принимать решения. Разработка ИИ-ассистента — часть стратегии объединенной компании по интеграции искусственного интеллекта во все проекты экосистемы.