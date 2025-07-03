Звезда «Слова пацана» сыграет Руслана в экранизации Пушкина

Кинокомпания «Марс Медиа» приступила к съемкам фэнтези-блокбастера «Руслан и Людмила» — экранизации поэмы Александра Пушкина с бюджетом 1 миллиард рублей.

Режиссером картины стал Егор Чичканов, ранее работавший над «Елками 11» и сериалом «И снова здравствуйте!», а главные роли исполнят звезда «Слова Пацана» Рузиль Минекаев (Адидас-младший) и Алена Долголенко (Наталья Гончарова в «Пророке» с Юрой Борисовым).

«"Руслан и Людмила"» – первая законченная поэма Пушкина, первый его большой успех. Во мне очень отзываются пронизывающие текст ирония, юмор, наглость и даже дерзость. И мне хочется подойти к экранизации этого произведения именно с этими ключами в руках», — приводит слова режиссера пресс-служба «Марс Медиа».

В касте фильма также фигурируют Евгений Стычкин (злой колдун Черномор), Елена Николаева (ведьма Наина) и Александр Робак (Князь Владимир).

Съемки картины проходят в Москве. Выход на экраны запланирован на 2027 год. По данным сайта «Кинопоиск», бюджет фильма составляет 1 миллиард рублей.