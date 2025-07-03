НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Звезда «Слова пацана» сыграет Руслана в экранизации Пушкина

Источник:
Sibnet.ru
126 1
Алена Долголенко и Рузиль Минекаев на съемках фильма «Руслан и Людмила»
Фото: © «Марс Медиа Энтертейнмент»

Кинокомпания «Марс Медиа» приступила к съемкам фэнтези-блокбастера «Руслан и Людмила» — экранизации поэмы Александра Пушкина с бюджетом 1 миллиард рублей.

Режиссером картины стал Егор Чичканов, ранее работавший над «Елками 11» и сериалом «И снова здравствуйте!», а главные роли исполнят звезда «Слова Пацана» Рузиль Минекаев (Адидас-младший) и Алена Долголенко (Наталья Гончарова в «Пророке» с Юрой Борисовым).

«"Руслан и Людмила"» – первая законченная поэма Пушкина, первый его большой успех. Во мне очень отзываются пронизывающие текст ирония, юмор, наглость и даже дерзость. И мне хочется подойти к экранизации этого произведения именно с этими ключами в руках», — приводит слова режиссера пресс-служба «Марс Медиа».

В касте фильма также фигурируют Евгений Стычкин (злой колдун Черномор), Елена Николаева (ведьма Наина) и Александр Робак (Князь Владимир).

Съемки картины проходят в Москве. Выход на экраны запланирован на 2027 год. По данным сайта «Кинопоиск», бюджет фильма составляет 1 миллиард рублей.

Еще по теме
«Союзмультфильм» регистрирует торговый знак «Чебубу»
Вин Дизель пообещал возвращение Пола Уокера в «Форсаже 11»
Актер из «Улиц разбитых фонарей» погиб в зоне СВО
Дени Вильнев снимет новый фильм о Джеймсе Бонде
смотреть все
Культгид #Кинематограф
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
«Хватит ныть!»: Миронов ответил на жалобы АвтоВАЗа
Турецкая газета обратила внимание на сбывшиеся предсказания Путина
Лавров заявил об утрате Макроном и Мерцем здравого смысла
Госпошлины для автовладельцев вырастут в разы
Обсуждение (1)
О самом главном
Надеваем галстук: пошаговые схемы мужских и женских узлов
Шурин, деверь и золовка: как называют родню мужа и жены
Как узнать размер кольца на палец
На расстоянии метра: где находятся личные границы человека
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Пять типовых привычек, которые отталкивают собеседника
Все статьи
Топ комментариев

-Керя-

Вот так государство борется с инфляцией!

mosquito__2010

улетают в небеса европейские пенсии.

GammiPluh

Польский склад мебели рванул, видимо табуретки того же производителя-бракодела что и кондиционеры

DEMON01

Ну а как вы хотели, люди это новая нефть.