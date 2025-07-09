Почему у врачей неразборчивый почерк

Записи врачей зачастую больше напоминают «кривую» кардиограммы, чем человеческий рукописный текст. Это общемировая проблема и этому есть научное объяснение.

Врачи пишут неразборчиво не по причине небрежности, а в силу специфики своей непростой профессии. Первая причина — дефицит времени. Каллиграфический почерк не должен отвлекать внимание медработника от пациента.

Как правило, на прием человека врач уделяет не более 20 минут. За это время он должен выслушать жалобы, записать анамнез, поставить диагноз, дать рекомендации по лечению и выписать рецепт. Поэтому запись всего этого от руки идет «автоматом».

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Вторая причина заключается в том, что врачам приходится слишком много писать. Тысячекратное повторение одних и тех же движений ведет к их упрощению. Сглаживаются углы, стираются различие между буквами. Так человеческий мозг интуитивно увеличивает скорость моторики в ущерб качеству.

Третья причина — психологическая. Врачи не могут постоянно принимать боль людей слишком близко к сердцу: этого не выдержит никакая психика. Как считают психологи, неразборчивый почерк помогает подсознательно дистанцироваться от больного.