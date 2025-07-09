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Почему у врачей неразборчивый почерк

Источник:
Sibnet.ru
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Врач
Фото: © Sibnet.ru

Записи врачей зачастую больше напоминают «кривую» кардиограммы, чем человеческий рукописный текст. Это общемировая проблема и этому есть научное объяснение.

Врачи пишут неразборчиво не по причине небрежности, а в силу специфики своей непростой профессии. Первая причина — дефицит времени. Каллиграфический почерк не должен отвлекать внимание медработника от пациента.

Как правило, на прием человека врач уделяет не более 20 минут. За это время он должен выслушать жалобы, записать анамнез, поставить диагноз, дать рекомендации по лечению и выписать рецепт. Поэтому запись всего этого от руки идет «автоматом».

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Вторая причина заключается в том, что врачам приходится слишком много писать. Тысячекратное повторение одних и тех же движений ведет к их упрощению. Сглаживаются углы, стираются различие между буквами. Так человеческий мозг интуитивно увеличивает скорость моторики в ущерб качеству.

Третья причина — психологическая. Врачи не могут постоянно принимать боль людей слишком близко к сердцу: этого не выдержит никакая психика. Как считают психологи, неразборчивый почерк помогает подсознательно дистанцироваться от больного.

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Наука #Интересно
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Топ комментариев

mosquito__2010

Если мы идем к тому, что должны стереть нацию в ноль, мы очень быстро и успешно в этом преуспеваем ©ну...

physx

То есть, если чье то мнение не совпадает с твоим, значит это жертва пропаганды? Громкое заявление.

mosquito__2010

а теперь озвучь хоть один как ты выразился патриотический лозунг. очень любопытно что именно ты имеешь...

corrector

половые извращенцы просто другими категориями мыслить не могут, а их на западе полно во власти