Зачем человеку узоры на ладонях

Значение узоров на ладонях (папиллярных линий) с древнейших времен интересует людей. Хироманты придают им мистическое значение. Наука имеет на этот счет другое, не менее интересное мнение.

Изучение линий на ладонях породило одну из древнейших «наук» — хиромантию. Распространена она была повсеместно. Гадатели и прорицатели из Греции, Египта, Персии, Китая, Индии по узорам на руках рассказывали людям и об их предназначении и будущем.

Хироманты уверены, что линии на руках — это мистические знаки, по которым можно узнать будущее человека. Они считают, что на руке есть четыре основных линии: жизни, ума, сердца и судьбы. По их длине, фактуре, взаимодействию можно предсказать характер и судьбу владельца.

Но с научной точки зрения у узоров на ладонях и пальцах есть вполне практическое применение. Папиллярные линии имеет не только человек, но и другие приматы. Это говорит об их эволюционном значении.

«Ладонные и пальцевые папиллярные линии — своеобразные складочки на поверхности кожи — повышали цепкость при захвате ветки и... являлись хорошим приспособлением к древесному образу жизни», — рассказала порталу «Моя планета» кандидат биологических наук Людмила Задорожная.

По ее словам, узоры на ладонях увеличивали шансы выжить и передать свои гены потомкам, среди которых в значительном отдалении были предки человека. В пользу этой теории говорит то, что у паукообразных обезьян часть хвоста, которой они наиболее активно пользуются при передвижении по веткам, лишена шерсти и имеет папиллярные линии.

Хотя предки человека прекратили древесный образ жизни миллионы лет назад, эти линии прекрасно подошли к образу жизни Homo Sapiens. Оказалось, что узоры на ладонях и пальцах улучшают осязание. Они помогают лучше чувствовать текстуру поверхности.

«Второй портрет» человека

Удивительная черта папиллярных линий — их уникальность. «Этот признак так сильно варьируется от человека к человеку, что даже у однояйцевых близнецов папиллярные узоры разные», — отметила биолог.

И, что важно, рисунок на пальцах и ладонях неизменен на протяжении всей жизни. Размер подушечки растет, а узор сохраняет все свои тонкие и точные характеристики.

Как работает отпечаток пальца

«Это является большой проблемой для тех, кто не в ладах с законом и боится быть узнанным. Даже шлифовка или лазерное удаление не дают устойчивых результатов, и со временем узоры восстанавливаются. Их можно отчасти скрыть шрамами, но, согласитесь, не на всех десяти пальцах и двух ладонях», — заключила эксперт.