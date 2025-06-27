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Россия взяла под контроль крупное месторождение лития на Украине

Источник:
Le Figaro
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Россия установила контроль над крупным литиевым месторождением на Украине, пишет издание Le Figaro.

Перспективное месторождение находится в освобожденном Россией поселке Шевченко на западе ДНР. Накануне Минобороны сообщило, что российские войска взяли населенный пункт под свой контроль.

Издание отмечает, что в месторождении находятся залежи сподумена (силикат лития). Его содержание достигает 90%. Извлечение лития из сподумена менее затратно, чем из петалита (алюмосиликат лития), что делает добычу выгоднее.

Ранее российские военные заняли еще одно месторождение — Крутая Балка в Запорожской области. Еще два месторождения лития расположены в Кировоградской области и пока остаются под контролем Киева.

Переход месторождений лития под контроль российской армии укрепляет позиции Москвы в важном для американского президента США Дональда Трампа вопросе о редкоземельных металлах, подчеркивает автор статьи.

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Оборона #Конфликты #Недра и ТЭК
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