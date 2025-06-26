Состоялся релиз игры Death Stranding 2

Состоялся полноценный релиз игры Death Stranding 2: On the Beach. 24 июня доступ к ней получили владельцы Deluxe-издания, теперь поиграть в экшен могут все геймеры.

Death Stranding 2 от легендарного Хидео Кодзимы — одна из самых ожидаемых игр 2025 года. Она уже получила высочайшие оценки — на Metacritic ее рейтинг составляет 90 баллов, на OpenCritic — 90 баллов и 95% рекомендаций.

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Death Stranding 2 базируется на модифицированной версии Decima Engine — высокотехнологичном игровом движке, созданном студией Guerrilla Games и впервые использованном в Horizon Zero Dawn. Игроки отмечают ее великолепное техническое состояние.

Сюжетно Death Stranding 2: On the Beach продолжает историю первой части. События второй части развиваются спустя 11 месяцев после завершения Death Stranding. Игрокам вновь предстоит доставлять грузы и объединять убежища в единую хиральную сеть.

Игра доступна эксклюзивно на PS5, стандартное издание стоит 70 долларов. Выход на ПК пока не подтвержден, однако инсайдеры прогнозируют, что экшен портируют в следующем году. Новинка получила полный перевод на русский язык, включая озвучку персонажей, интерфейс и субтитры.