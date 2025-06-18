Награды отца Путина представят на ПМЭФ-2025

Награды Владимира Спиридоновича Путина, отца российского президента Владимира Путина, представят гостям и участниками Петербургского международного экономического форума — 2025.

Медали, наградной лист и приказ о награждении Владимира Спиридоновича Путина покажут на стенде Дома семейных традиций «Кристиан», сообщил корреспондент РИА Новости, ознакомившийся с экспозицией до открытия ПМЭФ-2025.

Отец президента с июня 1941 года участвовал в Великой Отечественной войне. Сражался в составе 330-го стрелкового полка 86-й дивизии Красной армии, защищая Невский пятачок, был тяжело ранен осколком в левую голень и стопу.

Был награжден медалями «За боевые заслуги», «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией».

После войны работал мастером на заводе имени Егорова. В 1985 году был награжден орденом Отечественной войны 1-й степени.