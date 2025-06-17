НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Путин отправил Шойгу в КНДР со спецпоручением

Источник:
ТАСС
394 2
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу и лидер КНДР Ким Чен Ыном
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу и лидер КНДР Ким Чен Ыном
Фото: © пресс-служба Совета безопасности РФ

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу прибыл в Пхеньян по специальному поручению президента России Владимира Путина, где, как ожидается, пройдет встреча с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

«Сергей Шойгу прибыл в Пхеньян по специальному поручению президента РФ Владимира Путина для проведения переговоров с руководством КНДР в рамках реализации договоренностей, достигнутых во время прошлого визита 4 июня. Эти договоренности реализуются в рамках Договора о о всеобъемлющем стратегическом партнерстве РФ и КНДР», — рассказали ТАСС в пресс-службе аппарате Совбеза РФ.

В последний раз Шойгу был в Пхеньяне 4 июня. Тогда секретарь Совбеза РФ также встретился с Ким Чен Ыном. Они обсудили ситуацию вокруг Украины, восстановление Курской области и увековечивание памяти корейский бойцов, помогавших в освобождении региона.

До этого секретарь СБ РФ посетил КНДР 21 марта. Тогда он также был принят Ким Чен Ыном. Шойгу сообщал, что передал лидеру КНДР послание президента РФ Владимира Путина, обсуждались вопросы, касающиеся Украины, и начало диалога России и США.


Еще по теме
Трамп призвал всех немедленно покинуть Тегеран
Женщина впервые возглавит британскую внешнюю разведку MI6
Путин рассказал, как наотрез отказался от очков
Спрогнозирована новая гонка ядерных вооружений
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Ветеринары рассказали, как спасти питомцев от теплового удара
ЕС перевел Украине замороженные российские активы
Израиль внезапно атаковал Иран
Иран нанес ответный удар по Израилю
Обсуждение (2)
Картина дня
Путин отправил Шойгу в КНДР со спецпоручением
Трамп назвал Карлсона «чокнутым»
Выросло число выданных протезов рук и ног
Спрогнозирована новая гонка ядерных вооружений
Мультимедиа
Специи для мяса: как выбрать и сочетать приправы
Разбитая техника и рацион пленных. ФОТО
Самые интересные кадры World Press Photo 2025
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

-Керя-

Глава Почта России получает 100мл. рублей в год. А сотрудник почты получает 20тыс. рублей в месяц.Волков...

WIDESCREEN

На чужой каравай рот не разевай Волков.

atyasov78

20 тыс. руб. это ты загнул. У нас и этого не видят, т.к. на пол. ставки только работают. Нач. почтового...

mosquito__2010

интересно наблюдать за тем как украина день ото дня стирается с лица земли под улюлюкающие смайлики сомневающихся...