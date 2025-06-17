Путин отправил Шойгу в КНДР со спецпоручением

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу прибыл в Пхеньян по специальному поручению президента России Владимира Путина, где, как ожидается, пройдет встреча с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

«Сергей Шойгу прибыл в Пхеньян по специальному поручению президента РФ Владимира Путина для проведения переговоров с руководством КНДР в рамках реализации договоренностей, достигнутых во время прошлого визита 4 июня. Эти договоренности реализуются в рамках Договора о о всеобъемлющем стратегическом партнерстве РФ и КНДР», — рассказали ТАСС в пресс-службе аппарате Совбеза РФ.

В последний раз Шойгу был в Пхеньяне 4 июня. Тогда секретарь Совбеза РФ также встретился с Ким Чен Ыном. Они обсудили ситуацию вокруг Украины, восстановление Курской области и увековечивание памяти корейский бойцов, помогавших в освобождении региона.

До этого секретарь СБ РФ посетил КНДР 21 марта. Тогда он также был принят Ким Чен Ыном. Шойгу сообщал, что передал лидеру КНДР послание президента РФ Владимира Путина, обсуждались вопросы, касающиеся Украины, и начало диалога России и США.



