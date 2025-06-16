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Международные резервы России побили рекорд

Источник:
Sibnet.ru
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Объем международных резервов России достиг рекордного уровня за всю новейшую историю. На 6 июня 2025 года соответствующий показатель составил 687,3 миллиарда долларов, следует из обнародованных данных Банка России.

За минувшую неделю международные резервы России выросли на 8,6 миллиарда долларов США. Регулятор уточнил, что рост произошел «главным образом из-за положительной переоценки».

При этом более половины российских резервов в настоящее время заморожено в связи с санкциями — по оценкам Банка России, недоступными являются порядка 300 миллиардов долларов.

Международные резервы России состоят из иностранной валюты, специальных прав заимствования, резервной позиции в МВФ, а также монетарного золота.

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