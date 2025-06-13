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Медведев посчитал ядерную войну реальной

Источник:
Sibnet.ru
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Ядерный конфликт реален на фоне последних событий на Ближнем Востоке, написал зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале.

Политик отметил, что его часто упрекают в нагнетании «ядерной истерии», однако угроза использования ядерного оружия существует. «Это реально. И быстро. Не надо такого никому!» — подчеркнул он.

Израиль в ночь на 13 июня нанес массированный удар по военным объектам на территории Ирана, включая объекты ядерной программы. В ударах участвовало более двухсот самолетов ЦАХАЛ, потерь среди израильтян нет.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что удар был нанесен «в сердце иранской программы ядерного обогащения». В частности, был атакован главный объект Ирана по обогащению в Натанзе и убиты ведущие иранские физики-ядерщики.

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Политика #Россия
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