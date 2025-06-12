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Названа предварительная причина крушения самолета в Индии

Источник:
Sibnet.ru
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Причиной крушения пассажирского самолета авиакомпании Air India вблизи аэропорта Ахмедабада на западе Индии могло стать столкновение с птицами.

По предварительным данным, речь может идти о множественном попадании птиц в двигатели, в результате чего оба мотора потеряли мощность, передает телеканал NDTV со ссылкой на экспертов.

Известно, что взлет самолета прошел штатно, но через шесть-семь минут после отрыва от земли он начал терять высоту, экипаж подал сигнал бедствия Mayday. Такое возможно только при потере тяги или подъемной силы, отметили специалисты.

Инцидент произошел в жилом районе неподалеку от аэропорта на высоте, где могли находиться птицы. Однако окончательные выводы будут сделаны только после завершения официального расследования.

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