Названа предварительная причина крушения самолета в Индии

Причиной крушения пассажирского самолета авиакомпании Air India вблизи аэропорта Ахмедабада на западе Индии могло стать столкновение с птицами.

По предварительным данным, речь может идти о множественном попадании птиц в двигатели, в результате чего оба мотора потеряли мощность, передает телеканал NDTV со ссылкой на экспертов.

Известно, что взлет самолета прошел штатно, но через шесть-семь минут после отрыва от земли он начал терять высоту, экипаж подал сигнал бедствия Mayday. Такое возможно только при потере тяги или подъемной силы, отметили специалисты.

Инцидент произошел в жилом районе неподалеку от аэропорта на высоте, где могли находиться птицы. Однако окончательные выводы будут сделаны только после завершения официального расследования.