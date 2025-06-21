Как запаривать банный веник правильно

Единственно верного способа запаривания веника не существует, поскольку в качестве сырья в бане применяют как сухие, так и свежесобранные веники. Но есть несколько самых распространенных методик подготовки.

Если банный веник свежий, запаривание не требуется. Достаточно ополоснуть его теплой водой, чтобы смыть пыль. Окунать в горячую воду такой веник следует на несколько секунд непосредственно перед использованием.

У сухих изделий веточки уже перестали быть эластичными, поэтому перед походом в баню такой веник следует запарить. Это вернет ему гибкость, а также усилит аромат. Процесс запаривания обычно занимает 30-40 минут.

Сначала сухой банный веник на полчаса кладется в таз, наполненный теплой водой (40-50 градусов). Перед использованием вода меняется на горячую (70-80 градусов), веник разогревается пять-семь минут. После этого процесс запаривания считается завершенным.

Долго держать веник в горячей воде нельзя — он разбухнет, станет тяжелым, использовать его будет неудобно. Кроме того, листья могут свариться и стать «вялыми». В этом случае его останется только выбросить.

Как еще можно запаривать веники

Есть щадящий способ подготовки очень сухих или старых веников — в этом случае для распаривания его на сутки оборачивают в мокрую ткань. За это время ветки и листья впитывают необходимое количество влаги. Перед посещением бани веник вынимают из ткани и аккуратно ошпаривают кипятком.

Вместо оборачивания в мокрую ткань можно ополоснуть веник и погрузить комлем вверх в теплую воду на пару часов. Листья при этом остаются над водой, замачиваются только ручка и основания веток.

Затем следует погрузить листву в горячую воду на пять минут, вынуть и дать стечь лишней влаге. Завернуть в чистый полиэтиленовый пакет и положить на нижнюю полку в предбаннике на один час — здесь он «дойдет» до готовности перед заходом в парную.

Готовый к использованию банный веник должен быть влажным, но не мокрым. Ветки — гибкими, а листья — ярко-зелеными и упругими. У правильно запаренного веника они «липнут» к телу даже при легком поглаживании.