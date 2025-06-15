НАВЕРХ
#Общество #Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Интересно #Религия #Туризм #Еда #Погода #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Когда заготавливать березовые веники для бани

Источник:
Sibnet.ru
178 0
Банный веник
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru
Невозможно представить банные процедуры без традиционного березового веника. Но его целебные свойства раскрываются в полной мере только тогда, когда он срезан и связан вовремя. В какое время лучше всего заготавливать березовые веники для бани?

Заготавливать слишком рано березовые веники не стоит — молодые листочки слабо держатся на ветвях и будут осыпаться при сушке. Кроме этого, они еще не набрали аромат. Если же запоздать с заготовкой, веник получится слишком жестким и ломким.

Согласно древнему обычаю, заготовка березовых веников начинается сразу после Троицы — одного из 12 главных христианских праздников. В этом году он выпал на 8 июня. На Руси в этот праздник веточками березы украшали храмы и дома.

Считается, что идеальный интервал заготовки березовых веников — от Троицы до начала июля. К этому времени лист березы уже полностью распустился, достиг оптимального размера и прочности, накопил полезные эфирные масла, но при этом сохраняет нежность.

Для качественного березового веника также немаловажно состояние ветвей — до начала июля веточки сохраняют отличную гибкость. Такой веник не сломается при использовании и будет эффективно «массировать» кожу.

Чтобы проверить качество «сырья», бывалые банщики рекомендуют сорвать листочек с дерева и провести пальцем по его внешней стороне. Идеальный листик будет бархатным, будто покрытый легким пушком.

Что еще стоит знать про веники

Качественные веники можно получить только из молодых, крепких и тонких веточек, причем срезать лучше всего снизу — они более разветвленные. Перед срезкой необходимо осмотреть листья — на них не должно быть повреждений или вредителей.

Сбор сырья следует вести на экологической территории, удаленной от автодорог и промышленных районов. Считается, что лучшие для банных процедур веники можно заготовить на березах, растущих прямо у воды.

Нельзя заготавливать березовые веники сразу после дождя. После сушки листва может почернеть, а при запаривании — дать неприятный запах. Срезку материала лучше всего выполнять утром в солнечный день, после того как высохнет роса.

Еще по теме
Какая рыба в шпротах на самом деле
Какая страна была самой большой в истории
Почему гроза пахнет озоном
Почему чешется укус комара
смотреть все
Жизнь #Интересно #Дача #Здоровье
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Ветеринары рассказали, как спасти питомцев от теплового удара
ЕС перевел Украине замороженные российские активы
Израиль внезапно атаковал Иран
МИД Узбекистана обеспокоился проверками мигрантов в России
Обсуждение (0)
О самом главном
Надеваем галстук: пошаговые схемы мужских и женских узлов
Шурин, деверь и золовка: как называют родню мужа и жены
Как узнать размер кольца на палец
На расстоянии метра: где находятся личные границы человека
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Пять типовых привычек, которые отталкивают собеседника
Все статьи
Мультимедиа
Специи для мяса: как выбрать и сочетать приправы
Разбитая техника и рацион пленных. ФОТО
Самые интересные кадры World Press Photo 2025
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

GammiPluh

️«Нельзя иметь мнение без знания»Когда человек высказывает мнение не имея познаний по теме, то это эмоционально-чувственное...

mosquito__2010

вор должен сидеть в тюрьме а они европой управляют. ок.

Game Rock

Что-бы получать в России пенсию до нее еще нужно дожить.

kaisik

Под запретом снимать может ты видео фиксацию сделаешь?