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Меладзе объявил о закрытии проекта «ВИА Гра»

Источник:
Sibnet.ru
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Вера Брежнева, Альбина Джанабаева, Надежда Грановская в составе «ВИА Гра»
Вера Брежнева, Альбина Джанабаева, Надежда Грановская в составе «ВИА Гра»
Фото: Михаил Ворожцов, Дмитрий Костюк, Константин Меладзе / CC BY-SA 3.0

Проект «ВИА Гра» закрывается, группа выпустила последнюю песню, сообщил создатель коллектива, его продюсер и автор композиций Константин Меладзе.

«Я благодарен всем, кто в течение 25 лет работал со мной над этим проектом. Артисткам, музыкантам, администраторам, аранжировщикам, звукорежиссерам, режиссерам, стилистам, визажистам и всем, всем, всем. Это было прекрасное время, по которому у меня, тем не менее, нет никакой ностальгии», — написал Меладзе в соцсети.

Последней песней «ВИА Гры» стала композиция Galileo. Ее исполнили солистки София Тарасова и Ульяна Синецкая.

«ВИА Гра» — один из самых известных музыкальных проектов 2000-х годов. За всю историю коллектива сменилось 20 участниц и 20 составов. Самые известные участницы — Надежда Грановская, Анна Седокова, Вера Брежнева, Светлана Лобода, Альбина Джанабаева.

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