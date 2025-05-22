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#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Силы ПВО за ночь уничтожили 105 украинских беспилотников

Источник:
Sibnet.ru
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Силы ПВО сбили над российскими регионами 105 украинских беспилотников, атаку отражали с 00.00 до 05:30 мск, сообщило Минобороны России.

По данным военного ведомства, 35 беспилотников было уничтожено над территорией Московского региона. Еще 14 дронов усбили над Орловской областью, 12 — над Курской, 11 — над Белгородской, десять — над Тульской. В Калужской области были подавлены девять аппаратов, в Воронежской — семь.

Атакам также подверглись Липецкая и Смоленская области, где сбили по три дрона, и Брянская область (один дрон).

Мэр Москвы Сергей Собянин семь раз за ночь сообщал об уничтожении беспилотников, летевших в сторону города. Столичные аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский приостанавливали работу.

В Туле беспилотник врезался в крышу многоквартирного дома, повреждения получили еще несколько зданий, пострадали два человека, сообщил губернатор Дмитрий Миляев.

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Топ комментариев

mosquito__2010

я понял почему в вашей группе тотальная тупизна рулит. вы даже фундаментальных вещей не понимаете а ассоциативный...

mosquito__2010

"любишь бандер люби и искандер" ©

GammiPluh

Еще и кассетой, да там все вокруг в решето

Qprovessional

Лавров уже таким дедом стал ппц