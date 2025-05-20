Вынесен приговор поджегшей АЗС в Красноярске девушке

Девушка, в декабре 2024 года забросавшая заправку в Красноярске коктейлями Молотова, осуждена на год условно, сообщила объединенная пресс-служба судов Красноярского края.

Девушка бросила три бутылки с горючей жидкостью в АЗС «Мидас», свои действия она снимала на телефон. Очевидцы вовремя потушили возгорание, не допустив распространения огня.

Суд установил, что с 22-летней девушкой в мессенджере связалось «неустановленное лицо» и сообщило о «проведении правоохранительными органами специальной операции и необходимости приобретения легковоспламеняющейся жидкости для изготовления бутылок с зажигательной смесью».

Полиция региона в декабре 2024 года сообщала, что телефонные мошенники убедили девушку перевести им 7,5 тысячи рублей «под выдуманным предлогом», а затем предложили вернуть деньги и за вознаграждение поджечь АЗС.

Девушку судили за покушение на уничтожение имущества общеопасным способом (часть 3 статьи 30, часть 2 статьи 167 УК РФ). Ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком один год условно, с испытательным сроком два года.

Также силовики завели дело о склонении к теракту в отношении неустановленного лица (часть 1.1 статьи 205.1 УК РФ).