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«Ростех» нашел слабые места в защите немецкого танка Leopard 2A6

Источник:
РИА Новости
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Трофейный немецкий танк Leopard 2A6
Трофейный немецкий танк Leopard 2A6
Фото: Kirill Borisenko / CC0

Специалисты Ростеха изучили немецкий танк Leopard 2A6 и выявили серьезные уязвимости в его защите, сообщили в госкорпорации «Ростех».

Российские военные передали экспертам госкорпорации трофейный Leopard 2A6 для оценки его тактико-технических характеристик. «У танка Leopard 2, изученного нашими специалистами, выявлены уязвимости в защите. Они связаны как с толщиной и составом брони, так и с внутренней компоновкой боевой машины», — рассказали РИА Новости в «Ростехе».

Живучесть Leopard 2A6 оказалась недостаточной в условиях современной войны — например при атаке с разных ракурсов дронов с кумулятивной боевой частью и современных ПТРК, выяснили эксперты.

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Специалисты пришли к выводу, что защита Leopard 2 ориентирована на классические противотанковые факторы, характерные для прошлых десятилетий, и не вполне соответствует требованиям сегодняшнего дня.

«На сегодняшний день наиболее адаптированными к современным боевым действиям серийными танками являются российские машины Т-72Б3М, Т-80БВМ и Т-90М. Они имеют улучшенную всеракурсную защиту от дронов и ПТРК — от противокумулятивных решеток до динамических элементов и других приспособлений», — заключили в госкорпорации.

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Uynachalnica

И что? Опять никто не ринулся покупать? Ждут пока дойдет до 3 млн?

GammiPluh

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47343

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Удавиков

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