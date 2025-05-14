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Глава РАН усомнился в возможности человека живым долететь до Марса

Источник:
Sibnet.ru
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Экипаж космического корабля в скафандрах EVA компании SpaceX
Экипаж космического корабля в скафандрах EVA компании SpaceX
Фото: © SpaceX

Российские ученые выразили сомнения в том, что организм человека выдержит полет на Марс из-за угроз здоровью, заявил президент Российской академии наук (РАН) Геннадий Красников.

«У американцев, у нас с китайскими партнерами есть программы построения лунных баз. Сейчас Илон Маск продвигает программу ускоренного освоения Марса. Это более серьезная задача, потому что он намного дальше находится, чем Луна. Фактически 250 дней полета при второй космической скорости», — сказал Красников в интервью ТАСС.

Но там, по его словам, факторы воздействия на здоровье намного серьезнее. «Есть тяжелые заряженные частицы, и мы плохо знаем, как они воздействуют на человеческий организм. И этот полет [на Марс] до сих пор у нас вызывает вопросы, сможет ли человеческий организм выдержать тяжелые заряженные частицы в открытом космосе», — отметил Красников.

Ранее Маск заявил о возможности посадки людей на Марс уже через пять-семь лет, что вызвало критику бывшего астронавта NASA Хосе Эрнандеса, который посчитал эти планы «нереальными».

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