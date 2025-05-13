Насколько подорожают коммунальные услуги в 2025 году

Инфляция в сфере услуг ЖКХ в 2025 году в среднем составит 11,9%, а в 2026 году — 9,8%, сказано в прогнозе социально-экономического развития России на 2026 год и на плановый период на 2027 и 2028 годы, подготовленном Минэкономразвития.

Президент Владимир Путин поручил до 2030 года провести полную модернизацию всей инфраструктуры ЖКХ, которая обойдется примерно в 4,5 триллиона рублей и это может отчасти повлиять на рост тарифов, сказала «Парламентской газете» зампред Комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева.

«Треть этих денег выделят из бюджетных и околобюджетных источников, а около трех триллионов еще будет нужно где-то взять. Поэтому у нас уже появляются инвестиционные надбавки в тарифах, что тоже влияет на их размер. Однако мы пытаемся добиться, чтобы этот рост цен сопровождался реальными улучшениями и изменениями», — сказала Разворотнева.

По прогнозу Минэкономразвития, в среднем за 2025 год инфляция цен на услуги ЖКХ составит 11,9%, в 2026 году — 9,8%, в 2027 — 7,9%, 2028 — 5,9%.

С июля в стране повысят цены на коммунальные услуги, и Минэкономразвития в прогнозах ориентируется на уже принятые тарифы, отметил эксперт комиссии Общественной палаты РФ по ЖКХ, строительству и дорогам Александр Евсеев.

«Регионы сами устанавливают тарифы с учетом минимальной рекомендованной цены ФАС, а дальше могут увеличивать эту цифру по инвестиционным программам. Повышенные тарифы идут на покрытие расходов ресурсоснабжающей организации, зарплаты сотрудникам и поддержание инфраструктуры в рабочем состоянии», — пояснил Евсеев.