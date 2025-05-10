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Сериал «Ландыши. Такая нежная любовь» получит продолжение

Источник:
Sibnet.ru
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Ника Здорик и Сергей Городничий в ролях Кати и Лехи в сериале «Ландыши. Такая нежная любовь»
Фото: © кадр из сериала «Ландыши. Такая нежная любовь»

Музыкальное драмеди «Ландыши. Такая нежная любовь» получит продолжение — «Ландыши. Вторая весна», сообщила пресс-служба Ростелекома.

«Решение снять второй сезон “Ландышей” обусловлено феноменальным успехом первого. Сериал останется музыкальным, а в центре сюжета также будет история о любви», — отметил продюсер проекта Юрий Сапронов.

Актерский состав продолжения пока держат в секрете. Режиссером новых серий выступит Илья Шпота, ранее занимавшийся созданием музыкальных клипов — сериал «Ландыши. Вторая весна» станет для него дебютом в кино.

«Ландыши. Такая нежная любовь» — история отношений рафинированной дочки миллиардера Кати Орловой (Ника Здорик) и простого парня Лехи Данилина (Сергей Городничий). События разворачиваются в феврале 2022 года.

Премьера сериала состоялась на Wink 1 января 2025 года. Драмеди стало самым популярным российским сериалом в первом квартале 2025 года по данным «Индекса Кинопоиск Pro». Зрительский рейтинг сериала на Wink в настоящее время держится на отметке 9,5 из 10.

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