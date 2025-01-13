«Ландыши. Такая нежная любовь»: чем закончился сериал

Драмеди «Ландыши. Такая нежная любовь» стало самой яркой премьерой 2025 года и удивило неожиданным сюжетным поворотом и внезапной концовкой. В чем его смысл и почему сериал так пришелся по душе зрителям?

Сериал «Ландыши. Такая нежная любовь» — проект онлайн-кинотеатра Wink, финальная серия вышла 12 января.

О чем «Ландыши»

Сериал «Ландыши. Такая нежная любовь» по жанру — комедия, переходящая в военную драму.

Главная героиня — наследница миллиардера и начинающая певица Катя (Ника Здорик). Избалованная девица из-за погодных условий приземляется со своим женихом в аэропорте российского городка. Ее молодой человек изменяет ей со стюардессой, после чего Катя сбегает.

Во время побега она лишается денег, влюбляет в себя местного хулигана и простого парня Леху (Сергей Городничий) , который с первого взгляда находит в Кате свою избранницу и предлагает жениться.

Смотреть сериал «Ландыши. Такая нежная любовь» в Wink

Из-за стечения обстоятельств Катя становится женой Лехи, а молодой человек оказывается офицером. Они живут в военной части, постоянно ругаются, влипают в опасные ситуации, узнают друг друга и все больше влюбляются, пока не наступает 23 февраля 2022 года.

Неожиданный поворот

Типичная комедия про «плохую» девочку резко превращается в патриотичное кино, где в центре жены российских офицеров и Катя в роли образца надежного тыла. Она меняет свою жизнь ради любимого.

Фото: © кадр из сериала «Ландыши. Такая нежная любовь»

В сериале напрямую говорят о спецоперации на Украине, но при этом не отправляют зрителя смотреть на военные события. История показана глазами женщин, которые ждут своих мужей и не сомневаются в победе.

Оценка и рейтинг

Плюс сериала в том, что его очень легко смотреть — сюжет динамичен, чувства героев яркие, есть надежда на светлое будущее. Кроме этого, идея сюжета о том, как избалованная девица приноравливается к новой жизни, уже проверена и любима зрителям (тут можно вспомнить успех «Холопа»)

За неделю с даты премьеры «Ландыши» попали в топ-250 лучших сериалов по версии «Кинопоиска», заняв 40-е место. Рейтинг проекта на «Кинопоиске» 8,6 балла, а в Wink — 9,5 балла.

Отрывки и песни из сериала активно используют в соцсетях, что также принято считать элементом успешности проекта среди зрителей.