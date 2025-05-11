Ученые выяснили, что летом люди пьянеют быстрее

Опьянение летом наступает быстрее, в то время как зимой организм активнее усваивает углеводы из спиртных напитков, установили ученые из Университета Нагоя (Япония).

Группа исследователей под руководством профессора Такаси Есимуры, решила выяснить, почему случаи острого алкогольного отравления летом регистрируются чаще, чем зимой.

Ученые провели эксперимент на мышах в условиях имитирующих лето и зиму. Оказалось, что мыши, обитавшие в зимней среде, быстрее приходили в себя после алкогольного опьянения. Летом алкоголь на организм действует быстрее, приводит журнал Nature Communications отчет исследователей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Мифы о бане и рассоле: как победить похмелье

В ходе эксперимента с обезьянами было также установлено, что зимой у них возрастает активность генов, отвечающих за углеводный обмен. Это позволяет организму эффективнее извлекать энергию в условиях ограниченного зимнего рациона, в том числе — из спиртных напитков.

Сезонные особенности могут объяснить склонность людей к набору веса зимой, а также подчеркивают необходимость учитывать время года при оценке реакции организма на алкоголь.