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Ученые выяснили, что летом люди пьянеют быстрее

Источник:
Nature Communications
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Опьянение летом наступает быстрее, в то время как зимой организм активнее усваивает углеводы из спиртных напитков, установили ученые из Университета Нагоя (Япония).

Группа исследователей под руководством профессора Такаси Есимуры, решила выяснить, почему случаи острого алкогольного отравления летом регистрируются чаще, чем зимой.

Ученые провели эксперимент на мышах в условиях имитирующих лето и зиму. Оказалось, что мыши, обитавшие в зимней среде, быстрее приходили в себя после алкогольного опьянения. Летом алкоголь на организм действует быстрее, приводит журнал Nature Communications отчет исследователей.

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В ходе эксперимента с обезьянами было также установлено, что зимой у них возрастает активность генов, отвечающих за углеводный обмен. Это позволяет организму эффективнее извлекать энергию в условиях ограниченного зимнего рациона, в том числе — из спиртных напитков.

Сезонные особенности могут объяснить склонность людей к набору веса зимой, а также подчеркивают необходимость учитывать время года при оценке реакции организма на алкоголь.

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Топ комментариев

~ST~

верните украденные деньги!прекратите поставлять оружие и военных.потом можно и говорить о перемирии!

pepelmetal

Здравый человек, в киевском режиме?

Dmitriy1983

Ну ты если хочешь на матах жить, рисуй их дома на стенах для себя. А нормальным людям это читать не надо.

jeryakob

чувак скоро будет первым сообщать нам о приходе зимы , весны и лета. неважно что, главное первым