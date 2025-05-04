Пригожин заявил о травле Валерии за песню на фоне руин

Певицу Валерию затравили после публикации видео, на котором она поет песню «С чего начинается Родина», на фоне разрушенных домов, сообщил ее супруг, продюсер Иосиф Пригожин.

Ролик с певицей Валерией, исполняющей композицию «С чего начинается Родина» на фоне руин, появился несколько дней назад. В Сети видео вызвало бурное обсуждение, комментаторы задались вопросом, был ли ролик снят в зоне оцепления, некоторые сочли такой клип неэтичным и обвинили артистку в хайпе.

«Меня поражает, с каким остервенением, с какой ненавистью нужно относиться к людям, которые никому не желают зла. Любое творческое начало в нестандартных оформлениях может вызвать такую бурную реакцию. Не разобравшись, выдернув из контекста, обвинив во всех смертных грехах, сразу навесив клеймо, вот так себя ведут отдельно взятые люди <…> Какое-то дегенеративное мышление у общества отдельно взятых людей», — сказала Пригожи изданию «Подъем».

По его словам, ролик был снят в уличном кинопавильоне студии «Москино», где проходили съемки фильма «В списках не значился».