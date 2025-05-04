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Пригожин заявил о травле Валерии за песню на фоне руин

Источник:
Sibnet.ru
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Певицу Валерию затравили после публикации видео, на котором она поет песню «С чего начинается Родина», на фоне разрушенных домов, сообщил ее супруг, продюсер Иосиф Пригожин.

Ролик с певицей Валерией, исполняющей композицию «С чего начинается Родина» на фоне руин, появился несколько дней назад. В Сети видео вызвало бурное обсуждение, комментаторы задались вопросом, был ли ролик снят в зоне оцепления, некоторые сочли такой клип неэтичным и обвинили артистку в хайпе.

«Меня поражает, с каким остервенением, с какой ненавистью нужно относиться к людям, которые никому не желают зла. Любое творческое начало в нестандартных оформлениях может вызвать такую бурную реакцию. Не разобравшись, выдернув из контекста, обвинив во всех смертных грехах, сразу навесив клеймо, вот так себя ведут отдельно взятые люди <…> Какое-то дегенеративное мышление у общества отдельно взятых людей», — сказала Пригожи изданию «Подъем».

По его словам, ролик был снят в уличном кинопавильоне студии «Москино», где проходили съемки фильма «В списках не значился».

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Топ комментариев

Alex B 69

Если бы он знал сколько людей испытывают острое желание врезать... ну вы поняли кому 😀

WIDESCREEN

А за чем на вас оселедцовых наступать.Сделку по редкоземам заключили с вами.Вы теперь собственность

pepelmetal

Нужно было ещё разок попросить

WIDESCREEN

Потому что ты с украины вы больны причем хронически.Вы готовы своих же гражданразмен поставить