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Генерал Попов получил пять лет колонии

Источник:
ТАСС
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Бывший командующий 58-й армией Иван Попов
Бывший командующий 58-й армией Иван Попов
Фото: Министерство обороны России

Тамбовский гарнизонный военный суд приговорил к пяти годам колонии бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова, признав его виновным в особо крупном мошенничестве и служебном подлоге.

«Назначить Попову пять лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима», — приводит ТАСС приговор судьи. Кроме того, суд лишил генерала воинского звания, а также назначил ему штраф в размере 800 тысяч рублей. Второго фигуранта дела, бизнесмена Сергея Моисеева суд приговорил к четырем годам колонии.

Генерал заявил о своей невиновности. Попов просил о беспристрастном решении, отмечая, что совершал ошибки и заблуждался, но не нарушал закон и всегда оставался верным присяге, народу и верховному главнокомандующему.

Адвокат Попова Сергей Буйновский сообщил РБК, что защита будет обжаловать приговор. «Он не виновен», — подчеркнул защитник.

Попов был задержан в мае 2024 года. По версии обвинения, он и генерал-лейтенант Олег Цоков в 2023 году организовали хищение 1,7 тысячи тонн металлопроката стоимостью более 105 миллионов рублей. Их должны были использовать в строительстве оборонительных сооружений в Запорожской области.

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