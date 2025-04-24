Генерал Попов получил пять лет колонии

Тамбовский гарнизонный военный суд приговорил к пяти годам колонии бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова, признав его виновным в особо крупном мошенничестве и служебном подлоге.

«Назначить Попову пять лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима», — приводит ТАСС приговор судьи. Кроме того, суд лишил генерала воинского звания, а также назначил ему штраф в размере 800 тысяч рублей. Второго фигуранта дела, бизнесмена Сергея Моисеева суд приговорил к четырем годам колонии.

Генерал заявил о своей невиновности. Попов просил о беспристрастном решении, отмечая, что совершал ошибки и заблуждался, но не нарушал закон и всегда оставался верным присяге, народу и верховному главнокомандующему.

Адвокат Попова Сергей Буйновский сообщил РБК, что защита будет обжаловать приговор. «Он не виновен», — подчеркнул защитник.

Попов был задержан в мае 2024 года. По версии обвинения, он и генерал-лейтенант Олег Цоков в 2023 году организовали хищение 1,7 тысячи тонн металлопроката стоимостью более 105 миллионов рублей. Их должны были использовать в строительстве оборонительных сооружений в Запорожской области.