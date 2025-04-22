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Цены на гаджеты снизились в России

Источник:
«Известия»
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Цены на гаджеты в первой половине весны по сравнению с зимними месяцами 2025 года сократились на 10–20%, сообщили эксперт и участники рынка.

Примерно на 10-20% упала стоимость наушников, ноутбуков, смартфонов и других гаджетов, рассказал «Известиям» источник, близкий к одному из импортеров электроники.

По оценке ведущего аналитика Mobile Research Group Эльдара Муртазина, в среднем, за последние полтора месяца цены в наиболее популярных категориях электроники сократились примерно на 15%. Эксперт отметил, что это продолжение тренда, обозначившегося в январе-феврале.

Эксперты особо выделяют ноутбуки — в марте и начале апреля по сравнению с январем-февралем цены на них рухнули до 20%. Сейчас многие торговые сети вынуждены распродавать эти гаджеты, закупленные по повышенному курсу доллара в конце 2024 года себе в убыток, отметил источник в одном из вендоров.

При этом в Россию уже доставляются партии товара, приобретенного после укрепления рубля, а склады и полки в магазинах надо освобождать, добавил источник.

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Топ комментариев

Dimank

Вот наглядный капиталист, заныл при открытой конкуренции сразу.

Uynachalnica

И это правильно! Не, ну не качество своего же повышать, и цены снижать. Так капиталисты из коммунистов...

mosquito__2010

их бюрократия это производная от их же скудоумия и высокомерия.их бюрократия это следствие их менталитета.

Uynachalnica

Это вам не бусификация, как в Украине, все по закону.