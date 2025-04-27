НАВЕРХ
Домострой
все Право Квадраты ЖКХ Быт Кухня Стройка Ремонт Дизайн Дача

МЧС объяснило, когда нельзя жарить шашлыки на даче

Источник:
Sibnet.ru
296 2
Шашлык
Фото: © Sibnet.ru

Министерство по чрезвычайным ситуациям России разъяснило при каких обстоятельствах на приусадебных участках запрещено жарить шашлыки.

«На землях общего пользования населенных пунктов, а также на территориях частных домовладений, расположенных на территориях населенных пунктов, запрещается использовать открытый огонь для приготовления пищи вне специально отведенных и оборудованных для этого мест», — приводит МЧС «Правила противопожарного режима».

Мангал может считаться специальной несгораемой емкостью, в которой можно готовить, но он должен быть расположен не ближе пяти метров от построек. Кроме того, вокруг него не должно быть мусора и сухостоя в радиусе двух метров.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕКакие отходы нельзя сжигать на даче

«При этом лицо, использующее открытый огонь, должно быть обеспечено первичными средствами пожаротушения для локализации и ликвидации горения, а также мобильным средством связи для вызова подразделения пожарной охраны», — уточнили ТАСС в МЧС.

Если в районе будет введен особый противопожарный режим, то разводить открытый огонь будет запрещено, а вместе с этим — и жарить шашлык даже на мангалах.

Еще по теме
Какие отходы нельзя сжигать на даче
Пять причин обустроить видеонаблюдение на даче
Нужно ли платить налог за дачный туалет
Совфед одобрил расширение «дачной амнистии»
смотреть все
Домострой #Дача #Законы
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Британия и Франция согласились на потерю Украиной территорий
МИД выразил протест из‑за намерения Японии использовать активы России
Украина откажется от напряжения в 220 вольт
Шойгу заявил о подготовке Европы к войне с Россией
Обсуждение (2)
Картина дня
Командир морпехов доложил Путину о ситуации в Курской области
Опубликовано фото воевавших в Курской области бойцов КНДР
Сотни мирных россиян погибли в Курской области
Российские банки столкнулись с дефицитом валюты
О самом главном
Секс по дружбе: пять советов, как не пожалеть об этом
На языке кошек: как понять питомца
Пять приемов расположить к себе людей
Тест на отцовство: всего два варианта
Торты, звонит, граффити: какие неправильные ударения выдают неуча
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Все статьи
Мультимедиа
Самые интересные кадры World Press Photo 2025
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Где лучше: Шерегеш или Манжерок
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Самое обсуждаемое
32
Шойгу заявил о подготовке Европы к войне с Россией
21
Британия и Франция согласились на потерю Украиной территорий
21
МИД выразил протест из‑за намерения Японии использовать активы России
21
Россия нанесла мощнейший удар по промышленным объектам Украины
19
Загадочный «холм черепа» засняли на Марсе. ФОТО