МЧС объяснило, когда нельзя жарить шашлыки на даче

Министерство по чрезвычайным ситуациям России разъяснило при каких обстоятельствах на приусадебных участках запрещено жарить шашлыки.

«На землях общего пользования населенных пунктов, а также на территориях частных домовладений, расположенных на территориях населенных пунктов, запрещается использовать открытый огонь для приготовления пищи вне специально отведенных и оборудованных для этого мест», — приводит МЧС «Правила противопожарного режима».

Мангал может считаться специальной несгораемой емкостью, в которой можно готовить, но он должен быть расположен не ближе пяти метров от построек. Кроме того, вокруг него не должно быть мусора и сухостоя в радиусе двух метров.

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«При этом лицо, использующее открытый огонь, должно быть обеспечено первичными средствами пожаротушения для локализации и ликвидации горения, а также мобильным средством связи для вызова подразделения пожарной охраны», — уточнили ТАСС в МЧС.

Если в районе будет введен особый противопожарный режим, то разводить открытый огонь будет запрещено, а вместе с этим — и жарить шашлык даже на мангалах.