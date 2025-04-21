McDonald's и IKEA задумались о возвращении в Россию

Российский рынок интересен большинству глобальных компаний, среди которых Zara, Bershka, McDonald's и IKEA и их вероятность возвращения в Россию высока, считает доцент НИУ ВШЭ Ксения Бондаренко.

«Текущий владелец сети ресторанов "Вкусно и точка" Александр Говор отмечал, что в договоре с McDonald's был предусмотрен опцион на обратный выкуп в течение 15 лет», — сказала ТАСС Бондаренко, отметив, что в связи с этим возвращение американской компании не вызовет проблем.

Следующей компанией, которая заинтересована в возвращении на российский рынок, эксперт назвала группу Inditex — ее бренды Zara, Bershka, Pull&Bear и Massimo Dutti.

«Возвращения IKEA в Россию население очень ждет — нишу IKEA так и не удалось занять никому, хотя другие компании попыток не оставляют. При этом IKEA периодически направляет заявки в Роспатент на регистрацию новых товарных знаков», — отметила Бондаренко.

Но, по ее словам, возвращение IKEA вряд ли будут оперативным и может занять длительное время, а также потребует значительных расходов.