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Определена самая опасная сексуальная практика

Источник:
The Conversation
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Обнаженная девушка
Фото: © Pxhere.com

Более половины молодых австралийцев практикуют удушение (или сдавливание шеи) во время секса, выяснили ученые из Университета Монаша, назвав это «опасной тенденцией».

Молодые люди рассматривают удушение во время секса как часть сексуального эксперимента или БДСМ-практики, но даже при согласии партнеров это может быть смертельно опасно, предупредили ученые.

Опрос показал, что 57% молодых австралийцев хотя бы раз подвергались удушению во время секса, а 51% сами его применяли. Многие при этом искренне считают, что такой опыт можно сделать безопасным — при «контролируемом давлении», приводит издание The Conversation отчет ученых.

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Но это «опасное заблуждение», заявляют исследователи. Даже легкое сдавливание шеи может вызывать потерю сознания, рвоту, повреждение мозга и даже смерть. Перекрытие кровотока в мозг требует гораздо меньше усилий, чем многие думают. Сделать это легче, чем открыть банку газировки, указали ученые.

Авторы работы призвали к активному просвещению в этой сфере. Нужно разрушить миф о «безопасности» удушения во время секса, призвали ученые.

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