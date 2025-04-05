Массовые пожары охватили Красноярский край. ФОТО

Сотрудники МЧС России тушат более 20 пожаров на территории Красноярского край, сообщило ведомство в своем телеграм-канале.

Так, в деревне Калиновка в Партизанском районе горят три жилых дома и три надворные постройки на общей площади в 1 тысячу квадратных метров. На месте пожара работают 25 сотрудников и семь единиц техники.

В Минусинске пожарным удалось остановить распространение огня и защитить жилые дома. В селе Каптырево огонь охватил три жилых и три нежилых дома. Тушение осложняет сильный ветер, который разносит искры и горящую траву.

5 апреля в центральных и южных районах Красноярского края наблюдается сильный ветер, его порывы достигают 33 метров в секунду. По указанию руководства ГУ МВД России по Красноярскому краю сотрудники полиции в регионе подняты по тревоге.

Для тушения ландшафтных пожаров выдвинулись два пожарных поезда Красноярской железной дороги. В частности, пожарный поезд со станции Саянская вместе со спасателями МЧС принимает участие в ликвидации возгорания в деревне Калиновка.