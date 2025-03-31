Путин подписал указ о призыве в армию

Президент Владимир Путин своим указом объявил весенний призыв на военную службу. Документ опубликован на сайте правовых актов.

Согласно указу, с 1 апреля по 15 июля призвать на срочную службу необходимо 160 тысяч человек в возрасте от 18 до 30 лет. На этот раз призывников будет на 10 тысяч больше, чем прошлой весной.

Увеличение количества призывников объясняется реализацией указа президента о поэтапном увеличении численности армии. Документ был подписан в сентябре 2024 года, он увеличивает штатную численность вооруженных сил до 2,38 миллиона человек.

В августе 2023 года Путин подписал закон, согласно которому верхняя граница призывного возраста была поднята с 27 до 30 лет. Во время весеннего призыва прошлого года набор впервые проходил по новым правилам.