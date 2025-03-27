Батискаф с российскими туристами затонул в Египте

Минимум пять российских туристов погибли, попав в аварию во время прогулки на батискафе у берегов Хургады в Египте. Всего на борту находились 45 россиян, включая детей, сообщило генконсульство РФ в Хургаде в своем телеграм-канале.

Авария батискафа «Синдбад» произошла 27 марта около 10 утра по местному времени в одном километре от берега. Судно выполняло экскурсионный рейс к коралловому рифу.

Всего на борту батискафа находились 49 человек: члены экипажа и 45 российских туристов, включая 15 детей. Судно столкнулось с рифом и получило пробоину, после чего затонуло на глубине около 20 метров.



Большинство пассажиров спасли, их разместили в гостиницах и больницах, их состояние оценивается, как стабильное. Судьба нескольких туристов остается неизвестной, продолжается спасательная операция.

Генконсульство РФ оказывает содействие пострадавшим. Египетские власти выясняют все обстоятельства трагедии.