Путин поддержал прекращение огня на Украине, но с оговорками

Россия согласна с предложением прекратить боевые действия на Украине, но только если это приведет к долгосрочному миру, заявил российский президент Владимир Путин.

В среду, 11 марта в Саудовской Аравии прошли переговоры между делегациями США и Украины. Киев принял предложение США о 30-дневном прекращении огня.

«Мы согласны с предложениями прекратить боевые действия, но исходим из того, что это прекращение должно быть таким, которое привело бы к долгосрочному миру и устранило первопричины кризиса», — сказал Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Российский лидер отметил, что у предложения о прекращении огня есть нюансы. В частности, оно должно учитывать ситуацию на земле, которая складывается крайне неблагоприятно для Украины, указал он.

По его словам, неясно, как перемирием воспользуется Киев? «Для того, чтобы на Украине продолжилась принудительная мобилизация? Для того, чтобы туда поставлялось оружие?» — задался вопросами президент России.

Путин назвал непонятными вопросы верификации в случае прекращения огня: кто этот процесс будет контролировать?

«Думаю, что нам нужно и с нашими американскими коллегами, партнерами на этот счет переговорить, может быть, с президентом Трампом созвониться и вместе с ним пообсуждать. Но сама по себе идея закончить этот конфликт мирными средствами нами поддерживается», — заключил Путин.