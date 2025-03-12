Украина согласилась на прекращение огня

Украина приняла предложение США о 30-дневном прекращении огня, говорится в совместном заявлении украинской и американской делегаций по итогам переговоров в Саудовской Аравии.

«Украина высказала готовность принять предложение США о немедленном введении временного 30-дневного режима прекращения огня, который может быть продлен по взаимному согласию сторон на условиях принятия и одновременного выполнения Российской Федерацией. Соединенные Штаты доведут до ведома России, что взаимность со стороны России будет ключом к достижению мира», — говорится в тексте документа.

Соединенные Штаты немедленно обсудят эту договоренность с российской стороной, заявил советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц.

Сам президент Дональд Трамп анонсировал новые встречи представителей Москвы и Вашингтона «сегодня и завтра». Он также заявил о планах позвонить российскому коллеге Владимиру Путину.

По итогам переговоров Трамп принял решение возобновить оказание военной и разведывательной помощи Украине.