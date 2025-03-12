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Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Украина согласилась на прекращение огня

Источник:
Sibnet.ru
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Украина приняла предложение США о 30-дневном прекращении огня, говорится в совместном заявлении украинской и американской делегаций по итогам переговоров в Саудовской Аравии.

«Украина высказала готовность принять предложение США о немедленном введении временного 30-дневного режима прекращения огня, который может быть продлен по взаимному согласию сторон на условиях принятия и одновременного выполнения Российской Федерацией. Соединенные Штаты доведут до ведома России, что взаимность со стороны России будет ключом к достижению мира», — говорится в тексте документа.

Соединенные Штаты немедленно обсудят эту договоренность с российской стороной, заявил советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц.

Сам президент Дональд Трамп анонсировал новые встречи представителей Москвы и Вашингтона «сегодня и завтра». Он также заявил о планах позвонить российскому коллеге Владимиру Путину.

По итогам переговоров Трамп принял решение возобновить оказание военной и разведывательной помощи Украине.


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Политика #Мир #Военная политика
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