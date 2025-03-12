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Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Трамп возобновил военную помощь Украине

Источник:
ТАСС
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Президент США Дональд Трамп принял решение немедленно возобновить оказание военной и разведывательной помощи киевским властям, заявил советник американского лидера по нацбезопасности Майк Уолтц.

«Президент принял решение отменить приостановку на оказание Украине помощи в сфере безопасности, решение вступает в силу немедленно», — цитирует ТАСС Уолтца.

Решение о возобновлении поставок было принято сразу после американо-украинских переговоров, на которых Украина приняла требование США о прекращении огня и начале мирных переговоров.

Президент США Дональд Трамп распорядился приостановить всю военную помощь Украине после скандала в Белом доме с участием президента Владимира Зеленского. Трамп тогда обвинил Зеленского в нежелании идти на мирные переговоры.

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Политика #Мир #Военная политика
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