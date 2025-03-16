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Психолог указала на вред перфекционизма

Источник:
«Газета.ру»
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Перфекционизм в разной мере свойственен многим людям, но стремление к недостижимому идеалу способно вызвать множество проблем , предупредила психолог Евгения Бородина.

Чаще всего перфекционизмом страдают люди, которые подвержены социальному давлению. Высокая конкуренция в учебе и карьере, социальные сети, мода, тренды на успех и прочие социальные факторы, которые заставляют соревноваться и постоянно сравнивать себя с другими, пояснила в интервью «Газете.ру» Бородина.

«Перфекционизм заставляет человека предъявлять крайне высокие требования к себе и окружающим. Работа над любым проектом будет сопровождаться постоянной критикой и смещать фокус внимания на недочеты», — отметила психолог.

По ее словам, типичные страхи, которые испытывают перфекционисты — страх ошибиться и страх негативной оценки со стороны. Любая ошибка и негативная оценка наносят сильный удар по самооценке перфекциониста, из-за чего он может считать себя неспособным сделать что-то хорошо и даже не будет приступать к деятельности.

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Перфекционизм проявляется в разных сферах жизни, в том числе в отношениях, когда человек ищет «идеального» партнера. Если в карьере, учебе существуют какие-то критерии, которые могут быть достижимы, то с отношениями все гораздо сложнее. «Идеальных людей не существует», — отметила Бородина.

«У перфекциониста завышенные стандарты, на которые он ориентируется. Это мешает ему ставить реалистичные цели и получать радость от процесса и достигаемых результатов. В итоге перфекционист вынужден находиться в постоянном стрессе, тревоге, эмоциональном напряжении, испытывать негативные эмоции и высокое чувство ответственности», — отметила она.

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