Эксперты дали советы по борьбе с прокрастинацией на работе

Выделение времени для соцсетей и отключение уведомлений на телефоне помогут повысить эффективность работы и бороться с прокрастинацией, сообщили эксперты сервиса по поиску работы и сотрудников HeadHunter.

Прокрастинация — склонность к постоянному откладыванию даже важных и срочных дел. К основным причинам появления относят нехватку отдыха, профессиональное выгорание и перегрузку задачами.

Один из ее видов — зависание в новостных лентах или социальных сетях. Если рабочее время уходит именно на это, нужно создать условия, которые помогут максимально сосредоточиться.

Время для соцсетей. Выделить 5-10 минут в день на проверку соцсетей и новостей.

Отслеживание экранного времени. Узнать статистику можно в настройках телефона. Там же можно установить лимиты на время, проводимое в каждом приложении.

Отключение уведомлений. Во всех чатах кроме важных рабочих. Также стоит удалить с домашней страницы смартфона иконки отвлекающих приложений.

Также эксперты советуют убрать телефон подальше, если для работы он не нужен. Без постоянного внимания к смартфону задачи решаются намного быстрее.