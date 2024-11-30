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Эксперты дали советы по борьбе с прокрастинацией на работе

Источник:
Sibnet.ru
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Выделение времени для соцсетей и отключение уведомлений на телефоне помогут повысить эффективность работы и бороться с прокрастинацией, сообщили эксперты сервиса по поиску работы и сотрудников HeadHunter.

Прокрастинация — склонность к постоянному откладыванию даже важных и срочных дел. К основным причинам появления относят нехватку отдыха, профессиональное выгорание и перегрузку задачами.

Один из ее видов — зависание в новостных лентах или социальных сетях. Если рабочее время уходит именно на это, нужно создать условия, которые помогут максимально сосредоточиться.

Время для соцсетей. Выделить 5-10 минут в день на проверку соцсетей и новостей.

Отслеживание экранного времени. Узнать статистику можно в настройках телефона. Там же можно установить лимиты на время, проводимое в каждом приложении.

Отключение уведомлений. Во всех чатах кроме важных рабочих. Также стоит удалить с домашней страницы смартфона иконки отвлекающих приложений.

Также эксперты советуют убрать телефон подальше, если для работы он не нужен. Без постоянного внимания к смартфону задачи решаются намного быстрее.

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