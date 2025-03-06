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Девушка узнала себя на картине русской художницы начала XX века. ФОТО

Источник:
Sibnet.ru
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Американская тиктокерша и художница Райли Мэдисон Ладнер узнала себя на картине русской художницы Зинаиды Серебряковой «За туалетом. Автопортрет» 1909 года.

«Это я <…> Посмотрите на ее нос, разрез глаз, рот…» — сказала Ладнер в видео, снявшись на фоне картины.

По словам девушки, на ее сходство с художницей обратил внимание один из подписчиков, и она решила это проверить.

Тиктокерша Райли Мэдисон Ладнер на фоне картины Зинаиды Серебряковой «За туалетом»
Фото: © rue.thewitch

«Картина выглядит настолько современной, я была удивлена, узнав, что ей более 100 лет», — поделилась Ладнер с изданием SWNS, добавив, что подумывает пройти ДНК-тест.

Зинаида Серебрякова (1884-1967) — одна из первых русских женщин, вошедших в историю живописи, участница объединения «Мир искусства». Работа «За туалетом. Автопортрет» принесла ей широкую известность.

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Топ комментариев

жизнилюб

на мёртвого можно хоть что повесить.....

Uynachalnica

Еще не вечер! Вот как мир заключим, так сразу...

GammiPluh

Франция не Украина, ее жалеть ни кто не будет

~ST~

это как в том анекдоте: -Давай им морду набьем! - А если они нам? - А нам, то, за что?