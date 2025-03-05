Ученые назвали четыре типа влюбленных

Австралийские исследователи выявили четыре типа влюбленных. Большинство людей в отношениях относятся к «умеренно влюбленным», следует из результатов исследования, опубликованного журналом Personality and Individual Differences.

Участники эксперимента в возрасте 18-25 лет перед началом исследования подтвердили, что влюблены. Важным условием было, чтобы срок влюбленности не превышал 23 месяцев. Считается, что далее любовная страсть может переродится в «дружескую».

Учитывая глубину чувств, сосредоточенность на партнере, верность и частоту интимных контактов, ученые в ходе наблюдения за участниками выделили: «умеренно», «интенсивно», «сдержанно» и «страстно влюбленных».

Больше всего оказалось «умеренно влюбленных» — почти половина. Ученые назвали их «обычными влюбленными». Для них характерны низкая выраженностью чувств, высокая преданность и умеренная сексуальная активность. Чаще всего в этой категории оказывались мужчины.

Второй по численности группой стали «интенсивно влюбленные» (29%). Они отличаются высокими показателями по всем рассмотренным параметрам. Интересно, что они часто заявляли о том, что испытывали чувства к партнеру еще до начала реальных отношений.

«Сдержанно влюбленные» испытывают неглубокие чувства, все аспекты их отношений менее выражены. Они быстро и часто влюбляются, но при этом менее экстравертны и доброжелательны. В этой группе также чаще встречались мужчины.

К «страстно влюбленным» ученые отнесли всего 9% участников эксперимента. Они отличаются высокой частотой интимной близости, стремлением больше путешествовать в паре и тратить деньги на совместные развлечения.