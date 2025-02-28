Российские регионы покинули зону «демографической зимы»

Рост рождаемости по итогам 2024 года зафиксирован в 18 регионах России, в том числе в тех, которые ранее показывали снижение уровня этого показателя, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

Речь идет о регионах Центральной России и Северо-Запада из так называемого кластера «демографической зимы», уточнила Голикова, сославшись на предварительные данные Росстата, пишет РБК.

В частности, рост рождаемости продемонстрировали Смоленская, Орловская, Рязанская, Ленинградская, Калининградская области. Однако в целом по стране суммарный коэффициент рождаемости почти не изменился и составил 1,4.

Дифференциация между регионами по уровню рождаемости остается высокой. По предварительным данным за 2024 год, в 38 субъектах рождаемость выше общероссийской, а в Чеченской Республике и Республике Тыва превышает уровень простого воспроизводства.

Согласно президентскому указу о национальных целях развития, суммарный коэффициент рождаемости должен достичь 1,6 к 2030 году. К 2036 году плановый показатель установлен на уровне 1,8. Уровень простого воспроизводства составляет 2,0.